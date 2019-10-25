Об этом во время брифинга в четверг в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Энрико Бривио, отвечая на вопрос о конкретных сроках отмены «зимнего» и «летнего» времени в Европе, сообщает корреспондент Укринформа.

«Еврокомиссия представила соответствующую позицию на основе широких консультаций с общественностью и странами-членами и на основе определенных исследований. Эта позиция была поддержана Европейским парламентом, следовательно сейчас «мяч» находится на стороне стран-членов. На основе их мнения Европейский совет должен принять общее решение», - отметил спикер.

Он отказался прогнозировать конкретные сроки принятия решения об отмене сезонного перевода часов, поскольку обсуждение и внутренние консультации в странах-членах продолжаются. В настоящее время одним из вопросов таких консультаций является определение, какое именно время - «летнее» или «зимнее», - должно быть оставлено как постоянное.

Как сообщал Укринформ, дискуссии об отмене сезонного перевода часов ведутся и в Украине, в частности, с учетом европейской позиций по этому поводу.

Между тем пока такое профессиональное и общественное обсуждение продолжается, в последнее воскресенье этого месяца, а именно: в ночь с 26 на 27 октября, в 4 утра, украинцам придется перейти на «зимнее время», то есть перевести часы на час назад.

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