Обязательно в бограч добавляют венгерскую паприку, которая придаст блюду пикантный вкус.

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Разогрейте чугунок на огне и положите в него мелко нарезанный бекон, растопите бекон и добавьте нарезанный лук.

2. Когда лук станет золотистым, добавьте нарезанную соломкой морковь.

3. Прожарьте немного морковь и добавьте 3 столовых ложки паприки. Паприка должна впитать жир, чтобы бограч имел благовоние и яркий цвет, следовательно интенсивно перемешивайте деревянной ложкой смесь, чтобы лук не сгорел.

4. Мясо нарежьте на порционные куски размером примерно 2 см.

5. Добавьте мясо, толченный чеснок, тмин в казанок, все ингредиенты хорошо перемешайте, добавьте немного воды или костного бульона по мере необходимости.

6. Очищенный и нарезанный кубиками картофель добавьте к мясу, когда оно будет почти готово.

7. Картофель готовьте до прозрачного состояния.

8. Добавьте нарезанный крупными квадратами перец и помидоры или томатную пасту.

9. Все хорошо перемешайте и доведите до готовности.

10. В конце приготовления посолите и добавьте зелень.

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