Вообще в мнении о происхождении этого слова специалисты не едины. Некоторые утверждают, что слово «меженый» происходит от слова "межень" - середина лета. Мол, появляется много плодов, и можно готовить с ними всё, что захочется.

Другие же приводят в пример слово "мезе", означающее закуски в некоторых азиатско-ближневосточных регионах.

Но, как бы там ни было, приготовить вкусное меживо в сезон баклажанов стоит обязательно!

Ингредиенты:

- Баклажаны – 400 гр

- Помидоры – 150 гр

- Репчатый лук – 150 гр

- Уксус (лучше 6% белый винный) – 10 гр

- Сахар — 10 гр

- Соль — по вкусу

- Растительное масло для обжарки – сколько понадобится

- Чистая вода или бульон (если понадобится)

- Ароматные травы для подачи - по желанию; чаще только в подобных рецептах используется петрушка

Приготовление:

1. Помидоры разрезать пополам, быстро обжарить на сухой сковороде (по желанию - с каплей масла). Снять кожицу и разрезать мякоть на дольки.

2. Баклажаны очистить от кожицы, нарезать кружками, обжарить на растительном масле до мягкости. Крупные баклажаны можно нарезать так, как будет удобнее их обжаривать.

3. Лук нарезать кубиками или полукольцами (можно тоже предварительно обжарить до золотистого оттенка).

4. Подготовленные овощи сложить в посуду для тушения, добавить соль, сахар, уксус и перемешать.

5. Тушить на небольшом огне под крышкой до полной готовности баклажанов, добавив воду или бульон, если потребуется. Охладить или по желанию подать тёплым.

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