Собак в панд превратил хозяин одного из кафе в китайском городе Чэнду. Хочет, чтобы больше клиентов приходило. Несчастных собачек покрасили, и они стали похожими на медведей как две капли воды. Идею раскритиковали зоозащитники, да и посетители возмущены.

Ведь краска может навредить животным. Люди напомнили ресторатору бизнесмена из провинции Гуандун, который три года назад перекрашивал четвероногих под тигров. Большинство собак тогда погибли.

Не только у китайских зоозащитников появился повод бить тревогу. Украинские активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. Страдают и уличные псы, и домашние – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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