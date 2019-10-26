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В черниговской школе - вспышка гепатита, 12 детей в больнице
26.10.2019 07:49
В общеобразовательной школе №7 города Чернигова зафиксировано 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.

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Об этом сообщил телеканал UA: Чернигов - областной филиал Общественного телевидения Украины.

Сейчас зафиксировано 13 случаев гепатита в седьмой школе. У 5 детей и у посудомойки обнаружили гепатит типа "А", - говорится в сообщении.

По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения. У восьми детей тип вируса еще устанавливается.

Как сообщил начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в области Павел Моргацкий, санитарно-эпидемиологическое обследование в 7-й школе проведено. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета учебного заведения, а также вода из водопровода.

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