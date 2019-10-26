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Украина сегодня снова "будет утопать” в тумане
26.10.2019 08:25
Синоптики предупреждают о тумане и плохой видимости до конца суток 25 и утром 26 октября в Украине.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины.

“По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)”, - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве и области до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

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