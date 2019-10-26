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|Украина сегодня снова "будет утопать” в тумане
|26.10.2019 08:25
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Об этом сообщает ГСЧС Украины.
“По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)”, - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве и области до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).