Синоптики предупреждают о тумане и плохой видимости до конца суток 25 и утром 26 октября в Украине. Об этом сообщает ГСЧС Украины. “По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)”, - говорится в сообщении. В частности, в Киеве и области до конца суток 25 октября с сохранением ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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