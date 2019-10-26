Об этом на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Тариф на тепло не меняется, то есть мы начинаем этот сезон с таким же тарифом, который существовал раньше", - сказал Пантелеев.

В то же время, по его словам, существует вопрос относительно постановления Кабинета министров, которое предусматривает предельный тариф на уровне 1400 гривень.

"Такое понимание как предельный тариф уже давно отсутствует в европейских странах. Тем не менее, хочу прояснить формальную сторону этого вопроса - предельный тариф 1400 гривень утвержден на услугу на поставку тепловой энергии. Сегодня как и в Киеве, так и в других городах существуют тарифы на услуги по централизованному отоплению, в столице это 1654 гривень. То есть, это разные вещи, их невозможно сравнивать, и вопрос "Почему 1400, а не 1600?" является сегодня некорректным. Этот вопрос будет рассматриваться, в том числе и в судах. Некоторые теплоснабжающие организации сегодня оспаривают это постановление", - отметил Пантелеев.

Как сообщалось, в июне этого года Кабинет министров принял решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 гривень за Гкал при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр - без счетчика.

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