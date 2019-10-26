Об этом он заявил во время форума National Media Talk, сообщает корреспондент Укринформа.

"Разница между той информацией, которую я получал в заключении и на свободе, - огромная: это как две разные планеты - Сатурн и Уран. То есть, и полная изоляция, в которой я находился, она очень ограничивала доступ к конкретным каким-то выводам, какой-то аналитике, следовательно приходилось пользоваться СМИ, которые мне предоставлялись. К сожалению, наших СМИ между них не было. На "Зеркало недели" мне в течение двух месяцев удалось подписаться - там были интересные вещи, которые возвращали меня к жизни как журналиста. Но когда это все прекратилось, то приходилось пользоваться однобоким освещением, интерпретациями конкретных событий, которые происходили в Украине... Очень многие СМИ в России существуют только в формате пропаганды, следовательно отличить реальное положение вещей от того, что там надуманно и укладывается в сознание, очень трудно. Приходилось читать между строк, смотреть те или иные передачи. Но определенная возможность была. Если относиться критически ко всем этим вещам, то какой-то анализ можно проводить", - отметил Сущенко.

При этом он добавил, что в России все же оставались некоторые, условно оппозиционные издания, читая которые "определенная картина складывалась, в том числе и об Украине".

"В частности, в сфере религии и получения Томоса очень профессионально люди писали", - сказал Сущенко.

При этом он добавил, что вернувшись в Украину, "во-первых, месяц где-то приходил в себя, поскольку мышцы забыли, как управлять смартфоном, клавиатуру также заново пришлось вспоминать".

"И на тот массив информации, который поступает, - нужно время, чтобы мозги встали на необходимые рельсы и можно было оценивать его полностью", - отметил журналист.

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