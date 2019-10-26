Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на релиз Министерства обороны России.

«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», - говорится в релизе.

В сообщении уточняется, что военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии. Также с аэродромов Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации для военных полицейских перебросят более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

В российском военном ведомстве уверяют, что задачей подразделения является поддержание правопорядка, патрулирование назначенных районов, обеспечение безопасности населения. Также полицейские должны "оказать содействие" выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 км от сирийско-турецкой границы.

В Минобороны РФ уточнили, что в Сирию прибыли «наиболее подготовленные военнослужащие», с опытом таких операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

Первая группа российских военных полицейских прибыла в Сирию 23 октября, в тот же день она приступила к выполнению задач в 30-километровой зоне у сирийско-турецкой границы.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 6 октября решил вывести американские войска из северной Сирии и прекратить военную помощь курдам.

После этого Турция 9 октября начала масштабное наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковали ряд стран и международных организаций. Турцию призвали остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести только к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, чтобы курдские силы вышли из того района на севере Сирии, где Анкара хочет создать так называемую зону безопасности.

Об урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии на этой неделе также договаривались президенты России и Турции. В соответствии с этим планом курдским формированиям дается 150 часов на то, чтобы покинуть приграничную зону. После этого военные двух стран приступят к совместному патрулированию.

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