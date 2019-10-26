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|Епифаний верит, что дипломатия защитит ПЦУ от российских оккупантов
|26.10.2019 14:01
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Об этом рассказал Укринформу во время визита в Вашингтон Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Конечно, мы сейчас хотим дипломатическим способом повлиять на Российскую Федерацию и на оккупационную власть, чтобы они прекратили такое бешеное давление на верующих, на священнослужителей нашей поместной Украинской Православной Церкви. Мы видим, что такие дипломатические месседжи очень часто положительно срабатывают", - подчеркнул митрополит.
Он отметил, что, в частности, в Вашингтоне у него были "много встреч с сенаторами, конгрессменами и с государственным секретарем Майком Помпео", где обсуждал эти вопросы.
"То есть, если мы делаем и информируем нашу международную общественность по той проблеме, которая существует в Украине, то конечно, что соперник все же обращает внимание на эти призывы и в определенной степени реагирует и частично прекращаются те гонения, которые сейчас существуют там", - подчеркнул митрополит.
Как сообщал Укринформ, Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на этой неделе совершил визит в сша, во время которого посетил, в частности, Нью-Йорк и Вашингтон.