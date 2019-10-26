Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале распоряжении от 23 октября 2019 года № 995-р "О переносе рабочих дней в 2020 году".

"С целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году 7 января - Рождество Христово, перенести в 2020 году в порядке и на условиях, определенных законодательством, рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января", - говорится в документе.

Рекомендация касается руководителей предприятий, учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Как сообщалось, в 2019 году Кабмин рекомендовал перенести 2 рабочих дня - с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, и со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Перенос был связан с праздничным нерабочим днем ​​1 января (Новый год).

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