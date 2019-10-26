Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, доля валютных кредитов и депозитов, по данным НБУ, хотя и сократилась с пиковых значений в 2015 г. на более чем 10 п.п., но все равно на сегодняшний день немного превышает 40% общих объемов.

"До сих пор между клиентов банков много компаний с кредитами в иностранной валюте, но с доходами почти исключительно в гривне. И регулятор советует банкам консервативно оценивать кредитные риски таких заемщиков. НБУ ожидает, что дедолларизация балансов сектора будет продолжаться, пока будет сохраняться финансовая стабильность, а темпы инфляции будут снижаться. Но этот процесс не будет быстрым", — отмечает обозреватель.

По оценкам НБУ, естественный уровень долларизации составляет около 20% для подобных украинской финансовых систем, то есть украинскому банковскому сектору нужно уменьшить нынешний уровень долларовых активов и пассивов вдвое.

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