Какие молочные мифы самые популярные?

В стакане молока – суточная норма кальция

Молоко – источник кальция, и некоторые считают, что стакан этого напитка может удовлетворить суточную потребность в кальции взрослого человека. На самом деле, чтобы восполнить нехватку этого элемента в организме, молока следует выпить около 5-6 стаканов в день. Кальций содержится и в растительной пище, и в мясе, и в некоторых продуктах его гораздо больше, чем в молоке.

Молочный кальций лучше усваивается

Мало употребить норму кальция в день, важно еще его и усвоить, а это задача трудновыполнимая. Из продуктов питания кальций поступает в нерастворимых или плохо растворимых в воде соединениях, а уже в процессе пищеварения большинство этого важного элемента просто растворяется. Кальций хорошо усваивается вместе с белком, а следовательно молоко, творог, сметана и другие молочные продукты на самом деле гораздо полезнее для организма, чем другие безбелковые или малобелковые продукты.

Молоко вредно для взрослых

Считается, что молоко полезно только в детском возрасте. Но исследования ученых гласят об обратном. Взрослые, употребляющие молочные продукты, имеют более сильный иммунитет. Молоко насыщает организм витаминами и микроэлементами, кальцием, который очень важен в пожилом возрасте.

От молока поправляются

Молоко исключат из диет, считая, что его употребление ведет к ожирению. Безусловно, жирные сливки, сметана и масло в неограниченном количестве наверняка поспособствуют набору веса, но если выбирать молоко, кефир и творог с низким содержанием жира, то ожирение вам не грозит.

Фермерское молоко лучше

Парное молоко, которое продается на рынке, на самом деле питательней и полезней, однако, не стоит забывать, что в нем много патогенной флоры, которая быстро размножается с каждым часом. Безопасней молоко от проверенного поставщика, который проводит грамотную пастеризацию при температуре 76–78 градусов и сохраняет все полезные вещества и микроэлементы.

Плохое молоко вызывает аллергию

Аллергия бывает на разные даже на самые полезные продукты. Относительно молока встречается индивидуальная непереносимость лактозы или повышенная чувствительность к молочным белкам. На полках магазинов большой выбор безлактозных молочных продуктов, и люди, страдающие таким недугом, также могут употреблять в пищу молочные продукты.

Стерилизованное молоко полезно

При пастеризации молоко обрабатывается при температуре 65 градусов в течение 30 минут, 75–79 градусов в течение 15–40 секунд или 86 градусов в течение 8–10 секунд. Оно становится безопасным для здоровья человека, но сохраняет молочнокислые бактерии и витамины. При стерилизации все полезные вещества молока теряются, так как оно нагревается до температуры 120—130 до 130—150 градусов в течение получаса.

Молоко содержит антибиотики

При производстве молока используются различные консерванты, и необходимости в антибиотике нет. Поэтому это не более чем народный вымысел. При чем при любом молокозаводе есть лаборатории, контролируемые качество продукции.

Молоко вредно для сердца

Считается, что молочные белки казеина разрушают стенки сосудов. Однако, все с точность до наоборот – они препятствуют развитию атеросклероза. Именитые диетологи рекомендуют соблюдать молочную диету всем, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов.

Гомогенизированное молоко – это ГМО

Гомогенизированное — значит «однородное», а не генномодифицированное. Чтобы молоко не расслаивалось и не распадалось на жиры и сыворотку, его гомогенизируют, то есть разбивают жир на мелкие частички и смешивают.

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