Об этом сообщает Телеграм-канал "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

На видео запечатлено общение президента с добровольцем по имени Денис. Его интересовали акции “Нет капитуляции”. Я пришел сказать: "Оружие убери", а ты переводишь стрелки ", - ответил Зеленский. Между тем, доброволец ответил, что услышал Зеленского, но его интересует, встретиться ли президент с ветеранами, чтоб обсудить акции протеста “Нет капитуляции”.

Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор? - спросил Зеленский. После этого доброволец попытался еще раз спросить Зе об акциях протеста, но гарант резко отрезал.

Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты меня не переводи на акции, - закрыл тему Зеленский.

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