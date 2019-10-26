НОВОСТИ ДНЯ: Украина переходит на зимнее время • В Украине создадут электронную библиотеку • Импичмент для Трампа: в Конгрессе США возобновили слушания • “Оружие уберите”: Зеленский поссорился с добровольцем в Золотом • 10 самых популярных мифов о молоке • Крупные землевладельцы быстро скупают землю, ожидая хаоса - Кучма • Расстрельные списки заставили священников ПЦУ покинуть Крым и Донбасс — Епифанийвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
26.10.2019
Киев, Украина
Дмитрий Дятлов
106
Метки: Киев, медицина, легализация, Дмитрий Дятлов, марихуана, Марш Свободы.
Марш Свободы 2019
«Пусть скажут Богу, что она запрещена!» (Боб Марли).
В субботу в Киеве прошел «Конопляный марш свободы»: активисты движения за декриминализацию марихуаны и люди с заболеваниями, симптомы которых может облегчить каннабис, требовали легализировать медицинское использование каннабиса в медицинских целях. Участники марша собрались возле Кабинета министров, откуда отправились через правительственный квартал к Верховной Раде. Автор фоторепортажа - Дмитрий Дятлов.