Об этом сообщает ВВС.

Ученый Майкл Дарби говорит, что таким образом решил отметить замечательный вклад Греты в борьбу за сохранение окружающей среды.

Майкл Дарби на протяжении длительного времени занимается исследованием и описанием группы насекомых семейства Ptiliidae.

Ученый обнаружил новый вид насекомых, когда изучал образцы почвы из Кении, которые еще с 1960-х хранятся в Музее естествознания в Лондоне.

Одна из главных характеристик жука, названного в честь Греты Тунберг, - его миниатюрные размеры: длина насекомого не превышает 1 миллиметра.

Грета Тунберг - 16-летняя шведская екоактивистка, которая получила слава в течение последнего года.

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