Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман (в северных областях местами). Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях кое-где 19-22°.

28-29 октября - облачно с прояснениями. 28 октября без осадков, только в западных областях днем ​​дождь; 29 октября в западных, северных, днем ​​и в центральных областях кое-где небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температуре 2-8 октября ночью 4-9° тепла, днем ​​14-19°, в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 8-13°; 29 октября в Украине, кроме юга и востока, снижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем ​​до 5-10°.

30 октября в южной части, восточных, кое-где центральных областях, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. 31 октября в Украине без существенных осадков.

Снижение температуры ночью 30 октября до 2-7°, на побережье морей до 10° тепла, в западных и северных областях до 4° тепла -1° мороза, 31 октября до 0-6° мороза; днем в Украине до 3-9° тепла (30 октября на юге 8-12°).

В Киеве и области 27 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​15-18°.

Температура в столице 28 октября ночью 4-9° тепла, днем ​​8-13°; 29 октября ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°.

30-31 октября без существенных осадков. Снижение температуры ночью 30 октября до 4° тепла -1° мороза, 31 октября до 1-6° мороза; днем до 3-8° тепла.

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