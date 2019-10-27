Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностное лицо Минобороны США, а также источника, связанного с операцией.

По предварительной информации, аль-Багдади взорвал на себе жилет смертника. Сейчас специалисты изучают ДНК погибшего, чтобы подтвердить его личность.

В Пентагоне и Белом доме пока официально не комментируют ситуацию. Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома сообщил, что в 9 утра по местному времени президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с "важным заявлением".

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