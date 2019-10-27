Об этом пишет ВВС.

Съемки начались на этой неделе. Сценаристы Деклан Лоун и Адам Паттерсон ранее сотрудничали с программой Би-би-си "Панорама": Лоун в течение десяти лет проводил журналистские расследования. "За несколько месяцев, пока мы собирали материал и встречались с жителями, мы поняли масштаб драмы, которую пережили эти люди", - заявили авторы прессе.

Как сообщалось, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, "Новичком" отравили двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули - выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мышкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

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