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- Минобороны призывает не вестись на “вбросы” о Минском процессе
|Минобороны призывает не вестись на “вбросы” о Минском процессе
|27.10.2019 12:17
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Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны, опубликованном на сайте ведомства.
"Некоторые источники в сет Интернет распространяют информацию о якобы "позиции Министерства обороны Украины относительно Минского процесса". Минобороны официально сообщает, что указанная "информация" абсолютно не соответствует действительности, ведь оборонное ведомство Украины не формирует политику во время переговоров в Минске", - говорится в заявлении.
Указанные "вбросы" активно распространяются российскими информационными ресурсами и Минобороны считает это абсолютной провокацией, направленной на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также на срыв Минских договоренностей.
"Обращаемся к журналистам, блоггерам и пользователям социальных сетей с просьбой быть бдительными и не поддаваться на подобные информационные "вбросы", - отметили в Минобороны.