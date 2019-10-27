Володимир Зеленський побував у Золотому. Офіційний репортаж

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Володимир Зеленський цікавився умовами побуту на лінії розмежування, соціальними потребами цивільних і військових. Однією з тем обговорення було можливе розведення військ. Також він зустрівся з групою озброєних осіб, які оселилися у приватному будинку на околиці Золотого.

«Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому», – сказав Глава держави.

«Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною», – додав він. Фоторепортажи Популярные теги мода, солдат, Порошенко, бизнес, милиция, аннексия Крыма, Дмитрий Дятлов, спорт, архитектура, фотографы, ВМС, люди, концерты, автомобили, фотоподборки, Сергей Смоленцев, общество, мир, Киев, история, футбол, туризм, США, уикенд, природа, церковь, суд, вера, женщины, фестивали, Саакашвили, Карпаты, заводы, фотоконкурсы, политика, акции, Одесса, соревнования, тест-драйв, дети, Нацгвардия, Шахтер, выставки, самолеты, юмор, война, Львів, #Євромайдан, депутаты, искусство, Майдан, Верховная Рада, столкновения, портрет, корабли, ЗСУ, Александр Зубко, животные, традиции, полиция, фотопроект, цирк, музыка, военная техника, Динамо, АТО, дизайн, транспорт, протесты, город, выборы, зима, ВСУ, Львов, джаз, марш, оккупация, культура, Россия, знаменитости, катастрофы, пейзажи, Донбасс, митинги, парады, фотография, досуг, учения, беспорядки, Путин, кошки, путешествия, технологии, стихийные бедствия, живопись, праздники, политики, экология, НАТО, авиация Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис мода, солдат, Порошенко, бизнес, милиция, аннексия Крыма, Дмитрий Дятлов, спорт, архитектура, фотографы, ВМС, люди, концерты, автомобили, фотоподборки, Сергей Смоленцев, общество, мир, Киев, история, футбол, туризм, США, уикенд, природа, церковь, суд, вера, женщины, фестивали, Саакашвили, Карпаты, заводы, фотоконкурсы, политика, акции, Одесса, соревнования, тест-драйв, дети, Нацгвардия, Шахтер, выставки, самолеты, юмор, война, Львів, #Євромайдан, депутаты, искусство, Майдан, Верховная Рада, столкновения, портрет, корабли, ЗСУ, Александр Зубко, животные, традиции, полиция, фотопроект, цирк, музыка, военная техника, Динамо, АТО, дизайн, транспорт, протесты, город, выборы, зима, ВСУ, Львов, джаз, марш, оккупация, культура, Россия, знаменитости, катастрофы, пейзажи, Донбасс, митинги, парады, фотография, досуг, учения, беспорядки, Путин, кошки, путешествия, технологии, стихийные бедствия, живопись, праздники, политики, экология, НАТО, авиацияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіс Президента України Луганська обл, Україна 27.10.2019



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