Бывший политузник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов прокомментировал активно обсуждаемое видео общения президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами, которые находятся на линии близко фронта на Донбассе.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", – написал Сенцов 27 октября на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утром 26 октября посетил населенный пункт Золотое на Донбассе и встретился с ветеранами, которые находятся близко линии фронта. Впоследствии общество "Останній блок-пост # Ні_капітуляціі" обнародовало видео, на котором Зеленский общается с людьми в камуфляже.





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