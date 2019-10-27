У привычного нам чайного пакетика были предшественники. Большое спасибо за удобство пить чай с помощью маленьких пакетиков, мы должны сказать сэру Томасу Салливану. Именно он в 1904 году придумал перепаковывать чай из жестяных банок в шелковые мешочки, чтобы вес доставки был легче.

И вот как-то его клиенты, получив товар в такой новой упаковке, решили, что его следует заваривать именно таким образом – поместив мешочек в горячую воду!

А нынешний вид чайного пакетика придумал Рамбольд Адольф в 1929 году. Он заменил дорогой шелк на более бюджетную марлю. Немногим позже марля сменилась пакетиками из специальной бумаги, которая не размокала в воде, но пропускала ее. В 1950 году появился дизайн пакетика с двойной камерой, который был скреплен металлической скобкой.

Форма современного пакетика может быть треугольной, прямоугольной, квадратной, круглой, в виде пирамидки, с веревочками и без. Существуют также отдельные пакетики, в которые вы можете фасовать чай по собственному вкусу, смешивая несколько его видов. Также существуют большие бумажные мешочки, чтобы заваривать более одной чашки чая за один раз.

Пакетики изготавливаются из химически нейтральной фильтровальной бумаги, состоящей из древесных, термопластиковых волокон и волокон абаки. Не так давно появились и пакетики из мелкоячеистой пластиковой сетки, в которую расфасовывают крупное чайное сырьё. Для сохранения аромата чая некоторые производители упаковывают каждый пакетик в отдельный конвертик из бумаги или фольги.

А что, собственно, в пакетике?

Конечно, видеть состав пакетированного чая затруднительно. Мы не можем определить качество чая, и часто производители обманывают нас, смешивая в одном пакетике несколько видов – и дешевых, и подороже. Поэтому в выборе пакетированного чая очень важная репутация фирмы-изготовителя.

Помимо загадки о составе чая, само по себе качество пакетированной заварки может быть хуже. Это обусловлено менее низким контролем на самом производстве, ведь в рассыпной чай попадают только отборные листья, а в пакетированный – часть низкокачественного листа, грубо говоря мусора. Измельчение листа также играет роль, теряется запах и часть вкуса.

Это не обязательно значит, что чай в пакетиках – не качественный. Большинство производителей, все же, не хотят терять своих клиентов и следят за наполнением фильтрованных пакетиков.

Но заменить крупнолистовой качественный чай невозможно. Поэтому смело покупайте проверенный пакетированный чай, если вам важна скорость и удобство заваривания, например, на работе. А дома можно заварить настоящий чай, используя правильную последовательность и посуду для заваривания полезного ароматного напитка.

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