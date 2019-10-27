Робот Atlas в армии: новая пародия на Boston Dynamics
27.10.2019 14:26
27 октября
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25.10.2019
44
Метки: юмор, стрельба, роботы, пародия, Boston Dynamics, Atlas.
27 октября
В новой пародии на Boston Dynamics робот оказывается в армии: учится стрелять по мишеням и пытается не навредить людям. Видео Corridor Digital