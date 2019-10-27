27 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Ну и курьез: необычайная история чайного пакетика • От Помпео требуют расследовать применение Турцией фосфорных бомб в Сирии - СМИ • Минобороны призывает не вестись на “вбросы” о Минском процессе • Сенцов о Зеленском в Золотом: Стыд за президента • Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве • Убит атаман ИГИЛ – CNN • В Украине — последние дни "бабьего лета": уже скоро мокрый снег и -6°все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: юмор, стрельба, роботы, пародия, Boston Dynamics, Atlas. 27 октября 44юмор, стрельба, роботы, пародия, Boston Dynamics, Atlas. В новой пародии на Boston Dynamics робот оказывается в армии: учится стрелять по мишеням и пытается не навредить людям. Видео Corridor Digital Фоторепортажи Популярные теги солдат, кошки, Динамо, военная техника, Шахтер, Верховная Рада, Донбасс, Порошенко, милиция, мода, Майдан, марш, выставки, акции, ВСУ, катастрофы, суд, самолеты, футбол, парады, соревнования, фотопроект, оккупация, мир, концерты, туризм, США, фотографы, заводы, НАТО, цирк, история, досуг, полиция, тест-драйв, столкновения, авиация, общество, митинги, протесты, выборы, культура, депутаты, джаз, архитектура, путешествия, ВМС, Одесса, дети, Сергей Смоленцев, искусство, Нацгвардия, животные, живопись, Львов, АТО, Александр Зубко, природа, люди, музыка, спорт, зима, Саакашвили, автомобили, учения, фотография, ЗСУ, бизнес, политики, экология, война, фотоконкурсы, аннексия Крыма, транспорт, женщины, традиции, Дмитрий Дятлов, беспорядки, знаменитости, Россия, #Євромайдан, Карпаты, город, вера, портрет, технологии, Киев, фестивали, пейзажи, фотоподборки, стихийные бедствия, праздники, Путин, уикенд, Львів, корабли, юмор, церковь, политика, дизайн Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис солдат, кошки, Динамо, военная техника, Шахтер, Верховная Рада, Донбасс, Порошенко, милиция, мода, Майдан, марш, выставки, акции, ВСУ, катастрофы, суд, самолеты, футбол, парады, соревнования, фотопроект, оккупация, мир, концерты, туризм, США, фотографы, заводы, НАТО, цирк, история, досуг, полиция, тест-драйв, столкновения, авиация, общество, митинги, протесты, выборы, культура, депутаты, джаз, архитектура, путешествия, ВМС, Одесса, дети, Сергей Смоленцев, искусство, Нацгвардия, животные, живопись, Львов, АТО, Александр Зубко, природа, люди, музыка, спорт, зима, Саакашвили, автомобили, учения, фотография, ЗСУ, бизнес, политики, экология, война, фотоконкурсы, аннексия Крыма, транспорт, женщины, традиции, Дмитрий Дятлов, беспорядки, знаменитости, Россия, #Євромайдан, Карпаты, город, вера, портрет, технологии, Киев, фестивали, пейзажи, фотоподборки, стихийные бедствия, праздники, Путин, уикенд, Львів, корабли, юмор, церковь, политика, дизайнВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи В новой пародии на Boston Dynamics робот оказывается в армии: учится стрелять по мишеням и пытается не навредить людям. Видео Corridor Digital 25.10.2019



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