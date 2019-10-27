Деловые Сводки
|Меньше кофе и гаджетов: как избежать стресса от перехода на “зимнее” время
|27.10.2019 14:45
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Вместе с тем, такая смена режима может вызвать стресс для организма, напоминает "24 канал".
Солнечный свет является одним из факторов, который управляет биологическими процессами в организме. Именно следовательно его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья. Среди них: нарушения сна и работы сердечно-сосудистой системы, ухудшение эмоционального состояния, увеличение количества несчастных случаев.
Наиболее уязвимыми к изменению времени есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.
Как уменьшить негативные последствия от перевода часов:
Прогулки. Солнечный свет в этот период является особенно важным.
Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.
Перед сном хорошо проветривайте спальню и устройте себе расслабляющие процедуры – примите теплую ванну, выпейте травяной чай.
Не пользуйтесь гаджетами за час до сна.
Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением вечера.
Накануне перевода стрелок часов меньше употребляйте жирной пищи, алкоголя, крепкого кофе и чая, а больше - воды. Здоровая еда и в целом поможет уменьшить негативное влияние на организм.
Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не меньше 7-8 часов.
Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя уставшими – обратитесь к врачу.