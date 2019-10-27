Вместе с тем, такая смена режима может вызвать стресс для организма, напоминает "24 канал".

Солнечный свет является одним из факторов, который управляет биологическими процессами в организме. Именно следовательно его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья. Среди них: нарушения сна и работы сердечно-сосудистой системы, ухудшение эмоционального состояния, увеличение количества несчастных случаев.

Наиболее уязвимыми к изменению времени есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.

Как уменьшить негативные последствия от перевода часов:

Прогулки. Солнечный свет в этот период является особенно важным.

Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.

Перед сном хорошо проветривайте спальню и устройте себе расслабляющие процедуры – примите теплую ванну, выпейте травяной чай.

Не пользуйтесь гаджетами за час до сна.

Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением вечера.

Накануне перевода стрелок часов меньше употребляйте жирной пищи, алкоголя, крепкого кофе и чая, а больше - воды. Здоровая еда и в целом поможет уменьшить негативное влияние на организм.

Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не меньше 7-8 часов.

Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя уставшими – обратитесь к врачу.

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