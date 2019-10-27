Сирийские демократические силы - вооружённые отряды сирийских курдов и их союзников, которые контролируют северо-восточные районы Сирии - в воскресенье заявили о своём согласии отвести свои отряды от границы с Турцией, выполнив тем самым условия соглашения президентов Турции и России, достигнутого 22 октября в Сочи.

Как говорится в заявлении СДС, этому решению предшествовали "длительные дискуссии" с российской стороной. В нём подчёркивается, что курдские отряды будут размещены на других позициях в глубине сирийской территории.

"Наши силы в приграничных районах будут заменены пограничниками центрального сирийского правительства" - говорится в заявлении. В нём также содержится призыв к России помогать конструктивному диалогу между руководством курдской автономии на северо-востоке Сирии и правительством президента Башара Асада.

Курды заявляют, что не стремятся к отделению своих районов от Сирии, но в то же время и не подчиняются центральному правительству. Однако начавшееся 9 октября наступление турецких войск заставило их искать соглашения с Дамаском.

Согласно условиям договорённости, достигнутой в Сочи президентами Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, часть 30-километровой зоны на севере Сирии у границы с Турцией будут контролировать турецкие военные, а другую часть - российская военная полиция вместе с сирийскими правительственными войсками. Курдские отряды из этой зоны должны были быть выведены в течение 150 часов.

Накануне президент Турции пригрозил, что Турция возобновит операцию на севере Сирии, если курды не подчинятся сочинским договоренностям. Турция начала наступление против курдских отрядов, утверждая, что они угрожают её безопасности.

Соединённые Штаты осудили это наступление, однако не препятствовали ему силовым путём, выведя свои войска с севера Сирии. Часть американской группировки остаётся на востоке страны в районах, контролируемых СДС.

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