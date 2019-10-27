Президент США Дональд Трамп подтвердил, что руководитель террористической группировки “Исламское государство“ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Слова американского лидера, который выступил с обращением из Белого дома, приводит CBS. По словам президента США, террорист в последние минуты своей жизни был в ужасе от приближающихся американских военных, “крича и рыдая“.

Аль-Багдади и неудачники, которые с ним работали, они все настоящие неудачники. Они не знали, во что ввязывались. Порой они были просто напуганными щенками. Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее“, - заключил Трамп.

Трамп подтвердил, что аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил, в момент, когда американские силы специального назначения проводили операцию в Идлибе. Он подорвал себя в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

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