26 октября на скоростной трассе М3 в Венгрии в районе cела Бог столкнулось 12 автомобилей.

Так, в результате масштабного ДТП получили травмы три человека, а участок автомобильной дороги в сторону Будапешта и Мишкольц была некоторое время перекрыт. Для помощи пострадавшим вызвали спасателей, которые прибыли туда на вертолете.

Из-за многокилометровых пробок полиция советовала ехать другими путями. А также рекомендовала водителям ехать осторожно и соблюдать дистанцию.

Были ли между пострадавших украинцы - пока неизвестно.





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