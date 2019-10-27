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Вакарчук прокомментировал разговор Зеленского с добровольцами
27.10.2019 19:47
Пренебрежение, высказанное официальными лицами в отношении добровольцев и ветеранов АТО может привести не к миру, а к гневу, считает руководитель партии Голос Святослав Вакарчук.  

Ze_Zilote_27.10.19

Лидер партии Голос, народный депутат Украины Святослав Вакарчук и украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировали разговор президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области в субботу, 26 октября.

"В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину... Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта. Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.


Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции.

Во время общения с одним из добровольцев Зеленский заявил "ты мне переводишь стрелки, ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".

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