Об этом сообщает Православная церковь Украины.

«Предстоятель поместной Украинской православной церкви совершил освящение престола и нового храма в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в городе Малин Житомирской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит Епифаний провел в храме Божественную литургию и удостоил настоятеля правом ношения митры.

«Этот храм является проявлением единства громады города в лоне настоящей Украинской Церкви. Пусть Всемилостивый Господь сохранит его непоколебимым до скончания века и пусть здесь постоянно звучит молитва», - сказал предстоятель.

После торжественной службы митрополит Епифаний вручил церковные награды меценатам и благотворителям храма.

Как сообщал Укринформ, в сентябре митрополит Епифаний освятил новый Крестовоздвиженский храм в селе Немиринцы Ружинского района Житомирщины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира