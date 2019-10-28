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|Епифаний освятил новый храм на Житомирщине
|28.10.2019 08:49
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Об этом сообщает Православная церковь Украины.
«Предстоятель поместной Украинской православной церкви совершил освящение престола и нового храма в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в городе Малин Житомирской области», - говорится в сообщении.
Отмечается, что митрополит Епифаний провел в храме Божественную литургию и удостоил настоятеля правом ношения митры.
«Этот храм является проявлением единства громады города в лоне настоящей Украинской Церкви. Пусть Всемилостивый Господь сохранит его непоколебимым до скончания века и пусть здесь постоянно звучит молитва», - сказал предстоятель.
После торжественной службы митрополит Епифаний вручил церковные награды меценатам и благотворителям храма.
Как сообщал Укринформ, в сентябре митрополит Епифаний освятил новый Крестовоздвиженский храм в селе Немиринцы Ружинского района Житомирщины.