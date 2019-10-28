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|Стоимость акций Twitter упала на 20%
|28.10.2019 10:59
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Как сообщает "Медуза", по состоянию на вечер 24 октября акции компании на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали на 20%.
По состоянию на 23:00 по киевскому времени акции Twitter торговались по 30,8 доллара за бумагу, тогда как предыдущие торги закрылись на отметке 38,8 доллара.
24 октября компания опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль упала с 789 до 37 миллионов долларов, а выручка выросла с 758 до 824 миллионов.
При этом аналитики ожидали увидеть выручку на уровне 876 миллионов.