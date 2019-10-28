Об этом сообщает Wall Street Journal.

Администрация Трампа предприняла шаги к тому, чтобы выйти из соглашения, которое действует в течение почти тридцати лет и имеет целью снизить риск войны между РФ и Западом, позволив обеим сторонам осуществлять разведывательные полеты над территориями друг друга", - заявили американские чиновники.

Отмечается, что до сих пор точно не известно, принято ли в Белом доме окончательное решение о выходе из соглашения. В настоящее время между руководства США продолжаются консультации по этому вопросу.

Соглашение об открытом небе было подписано в 1992 году, сейчас его участниками являются 34 страны, включая США и РФ. В рамках соглашения государства могут осуществлять наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото и видеосъемку.

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