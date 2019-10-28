Деловые Сводки
- Добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из Золотого-4 - Троян
- Национальные музыкальные коллективы переведут на проектное финансирование — Бородянский
- Штаты планируют выйти из соглашения об открытом небе
- Стоимость акций Twitter упала на 20%
- Чим здивують Західна та Південна Словенія: печера з власним потягом, місто «рідкого заліза» та чарівне узбережжя
|Национальные музыкальные коллективы переведут на проектное финансирование — Бородянский
|28.10.2019 12:13
|
Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.
"Наша задача - сделать так, чтобы объем культурных услуг, которые потребляет гражданин Украины, и качество этих предоставленных услуг увеличивались. «Услуги» - плохое слово. Поэтому я заменил бы слово «услуги» на контент. То есть качество и количество культурного контента должны увеличиваться. И все наши усилия будут направлены на это. Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектного финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд", - сказал он.
При этом министр заметил, что переход на проектное финансирование произойдет не сразу.
“Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим их улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить”, - отметил Бородянский.