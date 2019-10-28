Об этом в Facebook сообщает МВД со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна.

«По результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его», - говорится в сообщении.

По словам Трояна, сейчас в районе подготовки к разведению войск, в частности возле Золотого-4 и Катериновки, находится лишь группа волонтеров без оружия. В этих населенных пунктах работают шесть патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан.

«Согласно решению руководства ООС, для обеспечения публичного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности», - подчеркнул Троян.

Он добавил, что полиция и Нацгвардия будут выполнять в зоне разведения войск свои задачи по назначению, в частности проводить антидиверсионную работу.

Как сообщал Укринформ, 26 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое на Луганщине, где встретился с местными жителями и военнослужащими на передовой. По словам Зеленского, во время поездки он узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. Поэтому он решил пообщаться с этими людьми, и «некоторые беседы оказались эмоциональными».

Вместе с тем в штабе ООС сообщили, что люди, с которыми разговаривал Президент и которые представились добровольцами, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил, и находятся в Золотом с оружием нелегально.

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