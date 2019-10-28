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В Украину вернулся экс-нардеп, который предлагал продать Крым РФ
28.10.2019 13:46
Артеменко оказывался в центре нескольких скандалов.  

Artemenko_28.10.19

В Украину вернулся скандальный прежний депутат от “Радикальной партии” Андрей Артеменко. Об этом сообщил экс-нардеп Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

Ранее Артеменко оказался в центре скандала, публично предложив продать полуостров Крым Российской Федерации. Известно, что Артеменко лишили украинского гражданства.

Судя по фотографии, Артеменко с Горбалем посетили Киево-Печерскую лавру. Встретил молитвенника нашего вашингтонского, - подписал фотографию Горбаль.

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