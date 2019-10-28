В ближайшее время на приватизацию передадут гостиницу “Украина“, санаторий “Конча-Заспа“ и комплексе “Пуща Водица“. Об этом на брифинге заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, трансляцию вел “5 канал“.

По ее словам, вторым шагом в вопросе приватизации будет передача Фонду госимущества еще девяти объектов.

“Пока по ним ведутся подготовительные работы. Следующие 9 объектов это: гостиница “Украина“, комплекс “Пуща Водица“, “Конча-Заспа“, ликеро-водочный завод, а также другие предприятия, которые в течение следующих 3-4 месяцев также будут переданы в Фонд госимущества на приватизацию“, - добавила Кузнецов.

Как сообщалось 22 октября, политолог Владимир Фесенко заявил, что “игры с реприватизацией“ принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. По его мнению, о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно забыть.





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