Звільнений з російського полону моряк відсвяткував весілля RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В очереди на приватизацию: Гостиница "Украина", комплексы "Пуща-Водица" и "Конча-Заспа" • В Украину вернулся экс-нардеп, который предлагал продать Крым РФ • Отопительный сезон официально начался по всей стране • В банках дорожают долларовые депозиты • Добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из Золотого-4 - Троян • Национальные музыкальные коллективы переведут на проектное финансирование — Бородянский • В Украину идет похолодание и мокрый снегвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: свадьбы, военнопленные, моряки. Звільнений з російського полону моряк відсвяткував весілля 347свадьбы, военнопленные, моряки. Український військовий моряк Віктор Беспальченко, що був визволений з російського полону та його друга половина Тетяна, які 26 червня цього року зареєстрували шлюб у московському СІЗО "Лефортово", відзначають 26 жовтня своє весілля на Херсонщині.

Церемонія весілля відбулася у виноробному господарстві князя П.М. Трубецького. Саме тут молоді люди ступили на весільний рушник.

«Ми дуже раді, щасливі, це довгожданий день, ви ж знаєте, за яких обставин ми розписалися. Сьогодні це справжнє свято для нас, щастя бути тут, щастя, що Віктор і всі моряки вдома», - розповіла журналістам, які були присутні на церемонії, Тетяна.

Вона каже, що у "Лефортово" для них одруження було ще й приводом побачитися, адже за час, поки моряки були у полоні, рідні не могли їх відвідувати та спілкуватися. «Це були щасливі моменти, коли ми могли один одного обійняти, поцілувати, тоді це був, звісно, символічний день для нас. А сьогодні особливий день, бо ми серед наших друзів, рідних. Це вже інша атмосфера», - ділиться Тетяна.

«Вона найкраща», - каже Віктор про дружину. «Віктор у мене - герой, він чоловік моєї мрії», - відповідає Тетяна.

Вони вже разом шостий рік. Познайомились у Криму, де Віктор Беспальченко служив. Це було кохання з першого погляду, кажуть Тетяна та Віктор.

Освідчився Віктор ще перед полоном. Каже, хотів, щоб все було гарно. «Як моряк хотів все зробити на катері, у морі. Усе підготував. Але в неї не вийшло з роботи відпроситися – я ж не хотів відкривати «всі карти», вона відповіла, що не виходить. Я все відмінив і вдома накрив стіл, запалив свічки, взяв квіти і освідчився», - згадує моряк. Весілля планували на квітень 2019 року. Коли Віктор потрапив у полон, у січні вони поспілкувалися у залі суду і вирішили, що у любові немає бути перешкод. Кажуть, що через те, що довелося пройти, стали лише міцніше кохати один одного.

Віктор і далі планує продовжувати службу, а жити молода родина буде в Одесі. У нНа весілля запрошували моряків, які були у полоні разом з Віктором, з різних причин приїхати змогли не всі, кажуть Тетяна та Віктор.айближчих планах – облаштувати квартиру. Фоторепортажи Популярные теги АТО, туризм, беспорядки, природа, катастрофы, праздники, Саакашвили, столкновения, искусство, ВМС, политики, полиция, Верховная Рада, музыка, НАТО, женщины, корабли, путешествия, дети, тест-драйв, знаменитости, Одесса, Дмитрий Дятлов, стихийные бедствия, #Євромайдан, спорт, животные, выборы, депутаты, город, милиция, кошки, фестивали, Порошенко, люди, мир, бизнес, Нацгвардия, Майдан, Динамо, суд, оккупация, фотографы, автомобили, история, дизайн, фотоподборки, фотография, футбол, ВСУ, культура, соревнования, досуг, Донбасс, учения, протесты, США, самолеты, Карпаты, технологии, традиции, концерты, портрет, пейзажи, экология, Сергей Смоленцев, парады, политика, цирк, выставки, Шахтер, джаз, церковь, зима, авиация, Киев, война, Львов, Россия, ЗСУ, аннексия Крыма, заводы, фотоконкурсы, архитектура, Путин, марш, Львів, уикенд, акции, Александр Зубко, общество, юмор, фотопроект, военная техника, митинги, живопись, мода, солдат, вера, транспорт Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис АТО, туризм, беспорядки, природа, катастрофы, праздники, Саакашвили, столкновения, искусство, ВМС, политики, полиция, Верховная Рада, музыка, НАТО, женщины, корабли, путешествия, дети, тест-драйв, знаменитости, Одесса, Дмитрий Дятлов, стихийные бедствия, #Євромайдан, спорт, животные, выборы, депутаты, город, милиция, кошки, фестивали, Порошенко, люди, мир, бизнес, Нацгвардия, Майдан, Динамо, суд, оккупация, фотографы, автомобили, история, дизайн, фотоподборки, фотография, футбол, ВСУ, культура, соревнования, досуг, Донбасс, учения, протесты, США, самолеты, Карпаты, технологии, традиции, концерты, портрет, пейзажи, экология, Сергей Смоленцев, парады, политика, цирк, выставки, Шахтер, джаз, церковь, зима, авиация, Киев, война, Львов, Россия, ЗСУ, аннексия Крыма, заводы, фотоконкурсы, архитектура, Путин, марш, Львів, уикенд, акции, Александр Зубко, общество, юмор, фотопроект, военная техника, митинги, живопись, мода, солдат, вера, транспортВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Укрінформ Херсонська обл., Україна 28.10.2019



новости украины весілля моряк віктор все російського Теги: экономика