Звільнений з російського полону моряк відсвяткував весілля
28.10.2019 14:41
Звільнений з російського полону моряк відсвяткував весілля
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28.10.2019
Херсонська обл., Україна
Укрінформ
347
Метки: свадьбы, военнопленные, моряки.
Звільнений з російського полону моряк відсвяткував весілля
Український військовий моряк Віктор Беспальченко, що був визволений з російського полону та його друга половина Тетяна, які 26 червня цього року зареєстрували шлюб у московському СІЗО "Лефортово", відзначають 26 жовтня своє весілля на Херсонщині. Церемонія весілля відбулася у виноробному господарстві князя П.М. Трубецького. Саме тут молоді люди ступили на весільний рушник. «Ми дуже раді, щасливі, це довгожданий день, ви ж знаєте, за яких обставин ми розписалися. Сьогодні це справжнє свято для нас, щастя бути тут, щастя, що Віктор і всі моряки вдома», - розповіла журналістам, які були присутні на церемонії, Тетяна. Вона каже, що у "Лефортово" для них одруження було ще й приводом побачитися, адже за час, поки моряки були у полоні, рідні не могли їх відвідувати та спілкуватися. «Це були щасливі моменти, коли ми могли один одного обійняти, поцілувати, тоді це був, звісно, символічний день для нас. А сьогодні особливий день, бо ми серед наших друзів, рідних. Це вже інша атмосфера», - ділиться Тетяна. «Вона найкраща», - каже Віктор про дружину. «Віктор у мене - герой, він чоловік моєї мрії», - відповідає Тетяна. Вони вже разом шостий рік. Познайомились у Криму, де Віктор Беспальченко служив. Це було кохання з першого погляду, кажуть Тетяна та Віктор. Освідчився Віктор ще перед полоном. Каже, хотів, щоб все було гарно. «Як моряк хотів все зробити на катері, у морі. Усе підготував. Але в неї не вийшло з роботи відпроситися – я ж не хотів відкривати «всі карти», вона відповіла, що не виходить. Я все відмінив і вдома накрив стіл, запалив свічки, взяв квіти і освідчився», - згадує моряк. Весілля планували на квітень 2019 року. Коли Віктор потрапив у полон, у січні вони поспілкувалися у залі суду і вирішили, що у любові немає бути перешкод. Кажуть, що через те, що довелося пройти, стали лише міцніше кохати один одного. Віктор і далі планує продовжувати службу, а жити молода родина буде в Одесі. У нНа весілля запрошували моряків, які були у полоні разом з Віктором, з різних причин приїхати змогли не всі, кажуть Тетяна та Віктор.айближчих планах – облаштувати квартиру.