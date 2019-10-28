Які катери США передасть Україні після «Айлендів»?
28.10.2019 14:59
28 октября
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28.10.2019
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Метки: ВМС, США, вооружение, корабли, катера, Island.
28 октября
Американські катери «Айленд» вже в Україні. Отримання допомоги від США йшло повільно і розтягнулося на роки, але незабаром судна таки вийдуть в море під українським прапором. Які завдання для них готують у військово-морських силах? Яку ще допомогу там чекають від США?