В этот день чтят память всех украинцев, которые отдали жизнь, изгоняя нацистских оккупантов в рядах Красной армии или Украинской повстанческой армии, возлагая цветы к памятникам, и проводят другие традиционные мемориальные мероприятия.

В частности, с Днем освобождения от нацистских захватчиков поздравил украинский народ Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Соответствующая речь спикера обнародована на официальном портале Верховной Рады.

"75 лет назад города и села Украины были окончательно освобождены от фашистских захватчиков. Самая большая ценность любого государства - люди - получили мирное небо над головой. И сегодня мы чтим память тех, благодаря кому это стало возможным. Память тех, кто самоотверженно спасал родную землю и одержал победу над оккупантами, навсегда жива в наших сердцах!", - заявил Разумков.

Он добавил, что в День освобождения Украины от нацистских захватчиков мы с грустью и горечью вспоминаем о событиях Второй мировой войны, имевшие трагические последствия для каждой украинской семьи. Председатель ВР отметил, что подвиг ветеранов той войны является эталоном мужества и патриотизма.

"И сколько бы ни прошло времени, мы всегда будем помнить, какой ужасной является война и какой ценой дается победа жизни над смертью", - отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады также подчеркнул, что и сегодня украинцы продолжают самоотверженно бороться за свободу.

"Сегодня, когда на Востоке Украины раздаются выстрелы и гибнут люди, украинцы, как никто, понимают ценность своего государства и его суверенитета. Мы самоотверженно боремся за свободу, как когда-то боролись наши дедушки и бабушки, а следовательно - мы победим! ", - сказал Дмитрий Разумков.

Кроме того, участники Согласительного совета парламента в День освобождения Украины от нацистских захватчиков почтили минутой молчания погибших во время Второй мировой войны, сообщает корреспондент Укринформа.

Как известно, во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, развивая наступление после победы под Сталинградом, советские войска заняли Харьков и некоторые другие украинские города, но уже в марте 1943 года оставили их в результате немецкого контрнаступления. Лишь осенью 1943 года началось окончательное изгнание нацистских оккупантов из Украины. В 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск «Юг» и группу «А», занять почти всю территорию Украины и Крым.

Изгнание нацистов из Закарпатья началась 9 сентября 1944 года во время Восточно-Карпатской стратегической военной операции, составными частями которой были Карпатско-Дуклянская и Карпатско-Ужгородская фронтовые наступательные операции. В ходе Карпатско-Ужгородской операции войска 4-го Украинского фронта взяли карпатские перевалы и наступали на Закарпатье. 16 октября советские войска овладели городом Раховом, 24 октября освободили Хуст и Сваляву, 26 октября – Мукачево, а 27 октября – Ужгород.

Устоявшейся датой освобождениия Украины от гитлеровских захватчиков считается 28 октября 1944 года. На самом деле, оставался еще Чоп – важный железнодорожный узел на границе Закарпатской Украины, Словакии и Венгрии.

28 октября 1944 года советские войска подошли к Чопу. В результате ожесточенного боя, который длился целый день, 29 октября войска 17-го гвардейского стрелкового корпуса, 237, 8 и 138 стрелковых дивизий освободили Чоп. Однако нацистские войска перешли в контрнаступление. Отдельные районы Чопа несколько раз переходили из рук в руки. Окончательно Чоп был освобожден только 23 ноября 1944 года. В тот же день, 23 ноября нацистов выгнали из села Шоломон (теперь Соломоново).

На сегодня это самый западный населенный пункт Закарпатья и всей нынешней Украины. Поэтому именно эта дата должна была бы связываться с изгнанием нацистских оккупантов из Украины в ее нынешних границах, ведь до 1945 года Закарпатская Украина еще считалась территорией Чехословакии.

Во время Восточно-Карпатской военной наступательной операции был освобожден не только Закарпатья, но и часть Словакии. Советские войска нанесли серьезное поражение 1-й немецкой танковой армии и почти полностью разгромили 1-ю венгерскую армию. Потери с обеих сторон были немалыми. Немцы и венгры потеряли около 60 тысяч, 28 тысяч их солдат попали в плен. В отношении советской стороны, то погибло более 50 тысяч военнослужащих, почти две тысячи пропали без вести.

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