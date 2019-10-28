Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн", - отметил Дубилет.

Министр хочет узнать, насколько эти требования оправданы. "С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?", - добавил Дубилет.

При этом он отметил, что в западных странах такой практики предоставления медицинских справок обычно нет, и для него это аргумент в пользу отмены таких требований.

"Хочу исследовать этот вопрос более подробно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каких ситуациях государство у вас требовало лишнюю медицинскую справку?", - призвал министр украинцев.

Как сообщал Укринформ, правительство запустило в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек.

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