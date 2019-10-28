Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование. Формирование "позитивного образа политика/органа" должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей - куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы", - отметил Федоров.

По его словам, суть таких изменений заключается в том, чтобы "привлекать" потребителя этой информации и получать качественную обратную связь, создать команду "послов" проекта. "Сейчас мы находимся на этапе формирования команды коммуникации", - добавил чиновник.

Он призвал специалистов по коммуникации, маркетингу, PR, а также специалистов по созданию видеоконтента присоединяться к команде. Им вице-премьер-министр советует отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда "журналисты живут своей жизнью, сммщики своей, и пресс-секретарь своей".

"Начать с четкой стратегии. Конкретных KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должно вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа", - добавил Федоров.

Всем желающим войти в команду Федоров советует быть быстрыми, уметь оперативно готовить качественный текст, блоги, качественные прямые трансляции. При этом необходимо понимать свою аудиторию, призывать ее к действию, а не рассказывать об "успешном успехе".

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