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- Спецслужбы РФ провоцируют межэтнические конфликты в Украине - СБУ
|Спецслужбы РФ провоцируют межэтнические конфликты в Украине - СБУ
|28.10.2019 18:43
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По информации СБУ, житель Полтавы по заданию и за деньги из России администрировал пять сообществ в одной из запрещенных социальных сетей, где размещал "материалы с призывами к молодежи, в том числе к несовершеннолетним, присоединяться к радикальным формированиям".
Участники этих групп должны были провоцировать представителей национальных меньшинств на конфликты.
Подозреваемый был задержан. По материалам, собранным СБУ, суд признал его виновным в совершении преступления, также к ответственности были привлечены другие лица, причастные к противоправной деятельности.