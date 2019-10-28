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|Озеро Свитязь стремительно мелеет: что происходит с жемчужиной Волыни
|28.10.2019 19:02
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Где была вода – ныне песок: знаменитый Свитязь мелеет. От пляжа вода отошла на десятки метров. Местные подозревают, что предприниматели обустраивают плантации с системами полива.
Теперь лодки стоят на песке. Местные, которые принимают туристов, боятся остаться без заработка. Единственная версия местных – виноваты предприниматели, заложили почти 400 гектаров плантаций голубики. Это обсуждают все в Шацке. Для полива, мол, выкапывают резервуары. Там собирают грунтовые воды. Поэтому, предполагают, и мелеет Свитязь.
«Говорят, что вода пропадает, потому что сажают голубику. И высушивают болота», – делится Влад Стадник, житель Шацка.
«Нет близко таких хозяйств, которые имели бы мощное водопользование. Ставки выкопаны в почве», – говорит Виктор Плейтух, заместитель председателя Шацкой райгосадминистрации.
«Что такое Свитязь? Это карстовое образование. Как карстовая воронка себя поведет. Если будут дожди на Волынской возвышенности, даст свое. А как нет дождей, ничего не сделаем», – говорит Василий Матейчик, научный сотрудник Шацкого национального парка в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».