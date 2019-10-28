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|Евросоюз согласился отложить Brexit на три месяца
|28.10.2019 19:21
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Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter.
"27 (стран-членов ред.) ЕС договорились принять просьбу Великобритании об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года", - написал Туск.
Он добавил, что соответствующее решение будет еще формализовано в письменном виде.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что страны-члены Европейского Союза готовы отсрочить выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года.
Как сообщалось, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения по Brexit при условии, если они согласятся на внеочередные выборы 12 декабря.