Страны-члены ЕС согласились отсрочить выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года. Об этом написал президент Европейского Совета Дональд Туск в Twitter. "27 (стран-членов ред.) ЕС договорились принять просьбу Великобритании об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года", - написал Туск. Он добавил, что соответствующее решение будет еще формализовано в письменном виде. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что страны-члены Европейского Союза готовы отсрочить выход Великобритании из блока до 31 января 2020 года. Как сообщалось, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения по Brexit при условии, если они согласятся на внеочередные выборы 12 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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