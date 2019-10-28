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Назван продукт, который полезно есть перед сном
28.10.2019 19:59
По мнению американских ученых, еда перед сном может быть полезной, но только если эта еда - творог.

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Так, в своем исследовании научные сотрудники из Университета штата Флорида доказывают, что творог помогает сжигать жир во сне. И что он способен эффективно помочь избавляться от жировых отложений людям, имеющим избыточную массу тела.

Учеными был организован опыт с добровольцами. Люди ели творог за 30-60 минут до сна. Исследователи проводили анализ изменений в организме участников. И ими было установлено, что благодаря наличию в твороге вещества под названием "казеин", организм расходовал больше энергии при переваривании пищи. А, следовательно, и терял лишний жир.

Все дело в том, что казеин отвечает за регуляцию термического эффекта пищи и усваивается организмом самым эффективным образом именно при употреблении данного продукта перед сном.

Однако, не стоит есть творог непосредственно в кровати и в больших количествах. Оптимально - за 1 час до сна, считают ученые. И это должен быть творог в чистом виде, а не блюда из него - сладкие сырники или запеканки.

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