|Брендовые вещи за опрос: у аферистов в Украине появилась новая схема
|28.10.2019 20:18
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Мошенники в Украине постоянно совершенствуют схемы. Пока одни продают фальшивые доллары, другие предлагают получить даром брендовую вещь стоимостью шесть тысяч гривен. Для этого якобы необходимо лишь пройти опрос на сайте. Такие заманчивые предложения можно встретить в интернете. За участие в нехитром опросе предлагают безумное вознаграждение.
На такие якобы акционные условия попалась Диана Ушкало. Через четверть часа потраченного времени ей обещали дорогой шарф из новой коллекции всемирно известного бренда.
Четыреста гривен девушка отдала за вещь, которая в стоках или секонд-хендах на вес обошлась бы в копейку.
Дизайнер Татьяна Рыжикова много лет работает в индустрии моды. Говорит, ни один из настоящих элитных брендов никогда не раздает вещи даром, тем более – и из новых коллекций. И стоков обычно сторонятся.
Ведь в мировых домах моды прежде только заботятся об эксклюзивности своих изделий. А всевозможные скидки только отпугивают богатых клиентов, потому что превращают брендовую вещь в общепринятую. Впрочем, мошенники выдают себя за модельеров только для того, чтобы выманить личные данные. Мол, для участия в акции.
Максим Луночкин, совладелец общественной организации "Лаборатория цифровой безопасности" рассказывает в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина":