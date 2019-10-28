|Киеву угрожает дифтерия: есть ли риск эпидемии в столице
|28.10.2019 21:33
|
Случай с заболеванием дифтерией у школьника в Дарницком районе Киева взбудоражил горожан. "Сегодня" пообщались с главой Госпродпотребслужбы Киева Олегом Рубаном, чтобы узнать, грозит ли городу эпидемия дифтерии и как можно уберечь себя от этой опасной инфекции.
Он добавляет, что сейчас в очаге заболевания – место, где учился и жил мальчик, там проводится ряд мероприятий согласно регламенту по дифтерии.
Заболел ли кто-то еще, будет известно по результатам анализов. В случае отсутствия вакцинации контактные лица, а в данном случае – это взрослые и дети, обязательно вакцинируются. В помещении, где они находились, проводится дезинфекция, проветривание, устанавливается тепловой режим, поскольку это заболевание передается воздушно-капельным путем", – отмечает Олег Рубан.
"На данный момент уровень вакцинации по стране составляет от 50% до 85%, а он должен быть на уровне 95%. Если вы вспомните эпидемию дифтерии в Украине в 1993 и 1996 годах, то тогда даже регистрировали ежедневно смертельные случаи от дифтерии. Поэтому со стороны Министерства охраны здоровья и департамента здоровья КГГА необходимо проводить массовые мероприятия, где бы людям доносилась четкая информация о необходимости вакцинации от дифтерии, чтобы не допустить подобного", – добавляет Рубан.
По его словам, в Киеве на данный момент нет проблем с вакцинами от дифтерии. Но он не исключает усложнения эпидситуации с дифтерией в Киеве.
Как же спасаться киевлянам от этой инфекции? У специалистов совет один – кстати вакцинироваться.