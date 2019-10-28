Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской облгосадминистрации Алексея Чернышева. Соответствующий приказ №777/2019 Зеленский подписал в понедельник, 28 октября. "Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", - сказано в указе. Другим указом Зеленский удовлетворил отставку Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней. Чернышев - харьковский бизнесмен и инвестор. Напомним, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого. Также сообщалось, что Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине. Владимир Зеленский уволил с должности Юрия Рахивского. Указа о новом назначении на должность главы СБУ в области пока не издавали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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