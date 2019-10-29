28 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей • Субсидии в этом году не уменьшатся - Гончарук • Киеву угрожает дифтерия: есть ли риск эпидемии в столице • КГГА официально объявила об отсрочке перехода на е-билет • Назван продукт, который полезно есть перед сном • Брендовые вещи за опрос: у аферистов в Украине появилась новая схема • Евросоюз согласился отложить Brexit на три месяцавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Сирия, США, Трамп, ИГИЛ, курды. 28 октября 37война, Сирия, США, Трамп, ИГИЛ, курды. «Абу-Бакра аль-Багдаді, засновник і лідер екстремістського угруповання – убитий під час операції спецназу США», – оголосив президент США Дональд Трамп. Оприлюднено відеокадри руїн, які залишилися, як повідомляється, на місці будинку на північному заході Сирії, де переховувався ватажок угруповання «Ісламська держава». Курди стверджують, що керівника ісламістів вистежила їхня розвідка. Тим часом у Росії поставили під сумнів заяву Трампа про загибель підозрюваного, а Ізраїль привітав США з успішною операцією. (Відео Reuters, АР) Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, вера, путешествия, Одесса, досуг, солдат, Львів, дизайн, Донбасс, фотоконкурсы, юмор, Шахтер, Майдан, Дмитрий Дятлов, женщины, фотоподборки, парады, зима, акции, спорт, Карпаты, животные, протесты, туризм, Порошенко, политики, джаз, цирк, фестивали, суд, ВМС, марш, церковь, депутаты, футбол, стихийные бедствия, искусство, Сергей Смоленцев, знаменитости, мир, выборы, праздники, беспорядки, соревнования, мода, военная техника, город, фотопроект, корабли, уикенд, Киев, традиции, оккупация, бизнес, история, заводы, столкновения, #Євромайдан, концерты, Динамо, музыка, авиация, Саакашвили, фотография, автомобили, технологии, Россия, портрет, война, архитектура, общество, транспорт, культура, митинги, Львов, кошки, фотографы, экология, катастрофы, НАТО, Нацгвардия, полиция, выставки, милиция, США, пейзажи, тест-драйв, Путин, Верховная Рада, учения, люди, ВСУ, природа, АТО, политика, живопись, ЗСУ, Александр Зубко, дети, самолеты Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец аннексия Крыма, вера, путешествия, Одесса, досуг, солдат, Львів, дизайн, Донбасс, фотоконкурсы, юмор, Шахтер, Майдан, Дмитрий Дятлов, женщины, фотоподборки, парады, зима, акции, спорт, Карпаты, животные, протесты, туризм, Порошенко, политики, джаз, цирк, фестивали, суд, ВМС, марш, церковь, депутаты, футбол, стихийные бедствия, искусство, Сергей Смоленцев, знаменитости, мир, выборы, праздники, беспорядки, соревнования, мода, военная техника, город, фотопроект, корабли, уикенд, Киев, традиции, оккупация, бизнес, история, заводы, столкновения, #Євромайдан, концерты, Динамо, музыка, авиация, Саакашвили, фотография, автомобили, технологии, Россия, портрет, война, архитектура, общество, транспорт, культура, митинги, Львов, кошки, фотографы, экология, катастрофы, НАТО, Нацгвардия, полиция, выставки, милиция, США, пейзажи, тест-драйв, Путин, Верховная Рада, учения, люди, ВСУ, природа, АТО, политика, живопись, ЗСУ, Александр Зубко, дети, самолетыЛеонид Швец Затухающее развитие, или Радикулит не пустит на Майдан Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи «Абу-Бакра аль-Багдаді, засновник і лідер екстремістського угруповання – убитий під час операції спецназу США», – оголосив президент США Дональд Трамп. Оприлюднено відеокадри руїн, які залишилися, як повідомляється, на місці будинку на північному заході Сирії, де переховувався ватажок угруповання «Ісламська держава». Курди стверджують, що керівника ісламістів вистежила їхня розвідка. Тим часом у Росії поставили під сумнів заяву Трампа про загибель підозрюваного, а Ізраїль привітав США з успішною операцією. (Відео Reuters, АР) 28.10.2019



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