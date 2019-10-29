Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования Ялта», - говорится в постановлении.

Игорную зону предлагается открыть на площади 147 тысяч квадратных метров. Глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов ранее заявлял, что под игорную зону выделили участок в поселке Кацивели, входящем в состав Ялты. Участок находится за пределами населенного пункта.

В конце декабря 2018 года в Краснодарском крае России ликвидировали игорную зону «Азов-Сити». Она была открыта в 2009 году и стала первой игорной зоной в России после того, как в стране ввели ограничения на игорный бизнес.

Сейчас в России работает четыре игорных зоны: в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.

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